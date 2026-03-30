Луческу потерял сознание: тренеру установят дефибриллятор после госпитализации

Главному тренеру сборной Румынии Мирчи Луческу, которого накануне экстренно госпитализировали, установят дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.

Как сообщает издание GSP, 80-летний наставник прошел обследование путем коронарной ангиографии в одной из клиник Бухареста.

Врачи не выявили критических отклонений, кроме типичных возрастных проблем, однако приняли решение о вживлении кардиоаппарата. Операция по установке запланирована на вторник, 31 марта.

Отмечается, что Мирча останется под наблюдением врачей до конца недели.

Напомним, Луческу потерял сознание во время технического совещания перед утренней тренировкой сборной Румынии за несколько дней до товарищеского матча со Словакией, который состоится 31 марта. После оказания медиками первой помощи его госпитализировали в одну из больниц Бухареста.

Позже Мирча прокомментировал свою экстренную госпитализацию и отметил, что из-за состояния здоровья не полетит со сборной Румынии на контрольную игру против Словакии.

Напомним, 26 марта сборная Румынии в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

Также мы рассказывали, что Луческу стал самым возрастным тренером в истории футбольных сборных.