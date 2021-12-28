Луческу предложил родному клубу 12 футболистов киевского "Динамо"

Специалист хочет помочь бухарестскому "Динамо".
Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу предоставил своему коллеге из бухарестского "Динамо" список из 12 игроков своей команды, которых можно взять в аренду.
Об этом сообщил новый вождь команды Флавиус Стойкан.
"Мирча Луческу – человек, который хочет помочь. Он также реально оценивает ситуацию. Он сказал: "Флавиус, важно то, чего ты хочешь как тренер". Он предоставил мне список из 12 игроков "Динамо", но я должен выбрать тех, кто мне нужен, кто сможет помочь», – цитирует Стойкана Sport.ro.
- Недавно из-за неутешительных результатов руководство бухарестцев уволило Мирчу Редника.
- После 21 тура его команда расположилась на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав всего 12 очков.
- Для самого Луческу клуб из столицы Румынии знаковый, ведь именно там он провел 15 лет своей игровой карьеры, а также тренировал команду в течение пяти лет.
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