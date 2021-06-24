Луческу устроил кадровую чистку: "Динамо" покинул еще один легионер

Луческу устроил кадровую чистку: "Динамо" покинул еще один легионер

Бразилец Клейтон провел за киевлян лишь один матч.

Киевское "Динамо" попрощалось с бразильским нападающим Клейтоном.

25-летний игрок покинул столичный клуб в статусе свободного агента.

Отметим, что Клейтон является воспитанником клуба "Фигейренше", а также выступал за "Атлетико-Минейро" и "Коринтианс"

Бразилец перешел в "Динамо" в октябре 2020 года. С тех пор он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.

Ранее сообщалось, что "Динамо" решило не продлевать сотрудничество с румынским полузащитником Тудором Бэлуцэ. А накануне киевлян покинул хавбек Миккель Дуэлунд - датчанин отправился в аренду в нидерландский НЕК.

Как писал ТСН Проспорт, уже известны соперники "Динамо" на летних тренировочных сборах, которые чемпион Украины проведет в Швейцарии.

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