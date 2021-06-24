Луческу устроил кадровую чистку: "Динамо" покинул еще один легионер

Бразилец Клейтон провел за киевлян лишь один матч.
Киевское "Динамо" попрощалось с бразильским нападающим Клейтоном.
25-летний игрок покинул столичный клуб в статусе свободного агента.
Отметим, что Клейтон является воспитанником клуба "Фигейренше", а также выступал за "Атлетико-Минейро" и "Коринтианс"
- Бразилец перешел в "Динамо" в октябре 2020 года. С тех пор он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.
Ранее сообщалось, что "Динамо" решило не продлевать сотрудничество с румынским полузащитником Тудором Бэлуцэ. А накануне киевлян покинул хавбек Миккель Дуэлунд - датчанин отправился в аренду в нидерландский НЕК.
Как писал ТСН Проспорт, уже известны соперники "Динамо" на летних тренировочных сборах, которые чемпион Украины проведет в Швейцарии.