Луческу в пятый раз в карьере признали лучшим тренером года в Румынии

Луческу в пятый раз в карьере признали лучшим тренером года в Румынии

Мирча получил эту награду впервые за 7 лет.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признан лучшим футбольным тренером года у себя на родине.

76-летний наставник "бело-синих" победил в ежегодном опросе, организованном авторитетным румынским изданием Gazeta Sporturilor.

В масштабном голосовании приняли участие все тренеры, президенты и капитаны клубов высшего румынского дивизиона, а также журналисты и читатели Gazeta Sporturilor.

Отметим, что Луческу признали лучшим тренером Румынии уже в пятый раз. Ранее Мирча выигрывал эту награду в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

Луческу возглавил "Динамо" летом прошлого года. Под его руководством "бело-синие" выиграли все внутренние турниры в сезоне 2020/21: чемпионат, кубок и Суперкубок. Также Луческу дважды выводил киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов.

В этом сезоне "Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте в УПЛ, отставая от "Шахтера" на два очка. В Лиге чемпионов "бело-синие" заняли последнюю строчку в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Барселоной", вылетев из еврокубков.

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