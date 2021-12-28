Луческу встрял в скандал в Румынии: тренер "Динамо" обвинил СМИ в продажности, ему ответили

Наставник "бело-синих" вступился за своего сына, ранее возглавлявшего румынскую сборную.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу попал в громкий скандал на родине.

Накануне 76-летнего наставника "бело-синих" в пятый раз в карьере признали лучшим тренером года в Румынии. Однако, получив награду от ведущего спортивного издания страны Gazeta Sporturilor (GSP), Луческу раскритиковал местных журналистов за то, что они якобы за деньги писали статьи с критикой в адрес его сына - Развана, когда тот возглавлял сборную Румынии с 2009-го по 2011 год.

"Когда Разван был главным тренером сборной Румынии, то GSP написала на первой полосе, что "осталось несколько дней, прежде чем мы избавимся от него. Мы больше не хотим поддерживать эту сборную". У Развана такая же позиция, как и у меня: никогда больше он не будет тренировать сборную после того, что с ним тогда произошло. Откуда это взялось? Кто-то заплатил, чтобы так написали", - заявил Мирча в эфире Digisport.

Румынские журналисты не замедлили с ответом на обвинения от наставника "Динамо", потребовав от него публичных извинений.

"Редакция GSP не может обойти вниманием обвинения в коррупции, выдвинутые Мирчей Луческу в прямом эфире Digisport. Вы можете сказать, что журналисты слабые, неквалифицированные, предвзятые или несправедливые. Мы уважаем разнообразные мнения. Но не клевету.

Если вы говорите, что редакции "заплатили" за то, чтобы она писала по чьей-либо просьбе, это не может оставаться просто словом, брошенным на ветер в прайм-тайм по телевизору. Или Мирча Луческу доказывает правдивость своих слов, и тогда мы будем вынуждены срочно принять внутренние меры, или он публично извиняется, как и должен поступить порядочный человек", - говорится в обращении Gazeta Sporturilor.

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