Лучшая биатлонистка мира о российских коллегах: они выглядят устрашающе, потому что несчастливы и часто злятся

Лучшая биатлонистка мира о российских коллегах: они выглядят устрашающе, потому что несчастливы и часто злятся

Ранее она говорила о них, что у них "чрезвычайно высокомерный взгляд".

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф прокомментировала реакцию на ее слова о российских биатлонистках.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Так, в подкасте с коллегой по команде Ингрид Ланмарк Тандреволд спортсменка сказала, что у россиянок "чрезвычайно высокомерный взгляд", и призналась, что ей было приятно общаться только с одной из них.

"Они решили перевести наш подкаст, а это не может быть хорошей идеей. Перевод уровня Google Translate. Вдруг мы с Ингрид стали самыми большими стервами.

Я думала, что российские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят устрашающе, потому что несчастливы и часто свирепствуют. А наши слова перевели так, словно мы говорим о стариках. В этой ситуации нужно успокоиться", — сказала Экхофф.

Отметим, что Экхофф является Олимпийской чемпионкой и 10-кратной чемпионкой мира. В прошлом сезоне именно она стала лучшей биатлонисткой планеты.

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