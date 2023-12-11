"Лучшая команда, которую я когда-либо видел": наставник "Барселоны" расхвалил "Жирону" после поражения

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал поражение своих подопечных от "Жироны" в центральном матче 16-го тура испанской Ла Лиги.

Поединок на домашней для "сине-гранатовых" арене "Эстадио Олимпико" завершился со счетом 2:4 в пользу соперника. А первый гол в каталонском дерби создали украинские игроки "жиронцев" – Артем Довбик забил с передачи Виктора Цыганкова.

"Жирона" имеет много преимуществ в том, что они делают. Они лидеры. Сегодня тем более. Они впереди нас на 7 очков, это очень заслуженно. Был равный матч. Если бы "Барса" выиграла, мы бы также сказали, что это справедливо. Думаю, мы нанесли 31 удар по воротам. Возможно, ошибки в обороне повлияли на нас. Это детали. У них отличная команда и проект. Это был матч до нокаута, кто ударит первым.

Тяжелый удар, потому что мы надеялись сократить отставание от лидеров. Это наша реальность. Это "Барса", которая строится. При формировании есть и такие моменты. Вы делаете один шаг назад, чтобы сделать два вперед. Сегодня выпал реверс, а мог и аверс. Мы никогда не должны сомневаться. Это неплохая игра для "Барсы". В прошлом году мы также потерпели удар, но выиграли два трофея.

Эта "Жирона" – лучшая команда, которую я когда-либо видел. Имеем ошибки, но должны совершенствоваться. Несколько дней назад мы не пропустили от "Атлетико", а на этот раз сразу 4 гола. Это футбол", – приводит слова Хави издание Marca.

Отметим, что "Барселона" впервые в истории проиграла "Жироне" в матче чемпионата Испании. Ранее команды встречались шесть раз – четыре победы одержали "сине-гранатовые" и дважды была зафиксирована ничья.

После этого поражения "Барселона" (34 пункта) занимает четвертую позицию. "Жирона" (41 балл) единолично возглавит Ла Лигу. Команда Мичела на два очка опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

В следующем туре "Барселона" 16 декабря на выезде сыграет с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука, а команда Довбика и Цыганкова двумя днями позже примет "Алавес".

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