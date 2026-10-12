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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Лучшая позиция за пять лет: Свитолина спрогрессировала в рейтинге WTA

Сразу две украинские теннисистки находятся в топ-10 мирового рейтинга.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает шестое место.

На прошлой неделе Свитолина дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Пекине, где уступила будущей чемпионке соревнований китаянке Чжэн Циньвэнь.

Благодаря этому Элина спрогрессовала на одну позицию в мировом рейтинге — поднялась на шестую строчку.

В последний раз украинка занимала эту позицию в рейтинге WTA в конце октября 2021 года.

Рекордом карьеры для Свитолиной остается третье место в рейтинге WTA, которого она впервые достигла в сентябре 2017 года.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает идти на десятой позиции мирового рейтинга.

Статус первой ракетки планеты сохранила представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второй осталась "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На третью ступеньку поднялась бесфлажная россиянка Мирра Андреева.

Обновленный рейтинг WTA

1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 9696 очков

2. Арина Соболенко — 7550

3. Мирра Андреева — 6371 (+2 позиции)

4. Джессика Пегула (США) — 6225 (-1)

5. Кори Гауфф (США) — 5974 (-1)

6. Элина Свитолина (Украина) — 5024 (+1)

7. Каролина Мухова (Чехия) — 4773 (+1)

8. Линда Носкова (Чехия) — 4679 (-2)

9. Ига Швентек (Польша) — 3999

10. Марта Костюк (Украина) — 3910

42. Дарья Снигур (Украина) — 1254 (+4)

44. Юлия Стародубцева (Украина) — 1165 (+1)

48. Ангелина Калинина (Украина) — 1107 (+2)

51. Александра Олейникова (Украина) — 1082 (-4)

103. Даяна Ястремская (Украина) — 727 (+8)

124. Вероника Подрез (Украина) — 598 (+3)

167. Анастасия Соболева (Украина) — 457 (+13)

248. Катарина Завацкая (Украина) — 304 (+18)

385. Елизавета Котляр (Украина) — 166 (-17)

Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.

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