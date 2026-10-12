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Лучшая позиция за пять лет: Свитолина спрогрессировала в рейтинге WTA
Сразу две украинские теннисистки находятся в топ-10 мирового рейтинга.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает шестое место.
На прошлой неделе Свитолина дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Пекине, где уступила будущей чемпионке соревнований китаянке Чжэн Циньвэнь.
Благодаря этому Элина спрогрессовала на одну позицию в мировом рейтинге — поднялась на шестую строчку.
В последний раз украинка занимала эту позицию в рейтинге WTA в конце октября 2021 года.
Рекордом карьеры для Свитолиной остается третье место в рейтинге WTA, которого она впервые достигла в сентябре 2017 года.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает идти на десятой позиции мирового рейтинга.
Статус первой ракетки планеты сохранила представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второй осталась "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На третью ступеньку поднялась бесфлажная россиянка Мирра Андреева.
Обновленный рейтинг WTA
1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 9696 очков
2. Арина Соболенко — 7550
3. Мирра Андреева — 6371 (+2 позиции)
4. Джессика Пегула (США) — 6225 (-1)
5. Кори Гауфф (США) — 5974 (-1)
6. Элина Свитолина (Украина) — 5024 (+1)
7. Каролина Мухова (Чехия) — 4773 (+1)
8. Линда Носкова (Чехия) — 4679 (-2)
9. Ига Швентек (Польша) — 3999
10. Марта Костюк (Украина) — 3910
…
42. Дарья Снигур (Украина) — 1254 (+4)
44. Юлия Стародубцева (Украина) — 1165 (+1)
48. Ангелина Калинина (Украина) — 1107 (+2)
51. Александра Олейникова (Украина) — 1082 (-4)
103. Даяна Ястремская (Украина) — 727 (+8)
124. Вероника Подрез (Украина) — 598 (+3)
167. Анастасия Соболева (Украина) — 457 (+13)
248. Катарина Завацкая (Украина) — 304 (+18)
385. Елизавета Котляр (Украина) — 166 (-17)
Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.