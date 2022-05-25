Лучшая теннисистка мира поддержала Украину: рейтинговые очки не имеют значения в этой ситуации, меня волнует война

Лучшая теннисистка мира поддержала Украину: рейтинговые очки не имеют значения в этой ситуации, меня волнует война

Первая ракетка планеты Ига Швентек выразила поддержку Украине из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Так, 20-летняя представительница Польши заявила о том, что ей абсолютно все равно на лишение Уимблдонского турнира рейтинговых очков из-за отстранения от турнира теннисистов из РФ и Беларуси.

Швентек отметила, что представить не могла, что в настоящее время война будет проходить прямо в центре Европы, передает Eurosport.

Она напомнила, что ее страна помогает Украине.

"Польша поддерживает Украину, война ведется недалеко от границы моей страны. Мои рейтинговые очки не имеют значения в этой ситуации. Меня волнует война, а не очки. В ситуации с отстранением нет какого-нибудь хорошего решения.

Это сложно, потому что я знаю, что игроки из России не несут ответственности за происходящее в их стране. Но с другой стороны, спорт используется в политике, а мы публичные люди и имеем некое влияние на людей", — заявила Швентек.

Добавим, что польская теннисистка с начала вторжения РФ 24 февраля выходит на матчи с лентой в виде украинского флага. Недавно она выбила из Roland Garros украинскую теннисистку Лесю Цуренко.

Отметим, организаторы Wimbledon-2022 сообщили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины. Таким образом, Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

Как следствие, подобное решение, кроме WTA, осудили также ATP и ITF.