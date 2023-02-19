Лучшая теннисистка мира призвала поддерживать Украину в войне с РФ: видео трогательной речи

Ига Швентек после своего триумфа в Катаре напомнила о борьбе украинцев с российскими оккупантами.

Первая ракетка планеты Ига Швентек выразила поддержку Украине в войне с Россией после своей победы на турнире WTA 500 в Дохе.

В финале 21-летняя польская теннисистка обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:0.

После завершения решающего матча Швентек выступила с речью, в которой упомянула и об Украине. Полька призвала мир не забывать о войне и всячески помогать нашему народу в борьбе с российскими захватчиками.

"Я вспомнила прошлый год, здесь был первый турнир, на котором у меня была возможность выступить с речью, когда началась война в Украине. Знаете, у нас достаточно короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они борются каждый день. Разочаровывает, что ситуация не меняется, но надеюсь, что они будут оставаться сильными", – сказала Швентек.

Зрители на трибунах отреагировали на эти слова первой ракетки мира громкими аплодисментами.

Видео речи Швентек

Добавим, что Швентек активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Она играет матчи с сине-желтой ленточкой на своей кепке.

В июле 2022 года Ига организовала благотворительный теннисный турнир, средства с которого были направлены на помощь пострадавшим от войны украинским детям. А в августе полька приняла участие в благотворительном матче на US Open, посвященном Украине.

Кроме того, Швентек неоднократно выражала солидарность с нашей страной в своих интервью и речах во время международных соревнований, жестко осуждая российскую агрессию.

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