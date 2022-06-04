Лучшая теннисистка мира с сине-желтой лентой стала чемпионкой Roland Garros-2022

В субботу, 4 мая, состоялся финальный матч женского разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финале турнира Большого шлема первая ракетка мира Ига Свентек вышла на решающий поединок с сине-желтой лентой на кепке и в двух сетах обыграла американку Кори Гауфф — 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 10 минут. За это время Свентек однажды подала на вылет, не допустила ни двойной ошибки и использовала пять из десяти брейкпойнтов.

Свентек подошла к Открытому чемпионату Франции с победной серией в 28 матчей. В рамках престижного турнира Большого шлема Ига улучшила свой результат до 35 игр без проигрыша. Таким образом, она повторила величайшую победную серию 21-го века, принадлежавшую американке Винусу Уильямсу (35).

Добавим, что для Иги Свентек этот финал Большого шлема стал вторым в карьере.

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