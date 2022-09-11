Лучшая теннисистка планеты, активно поддерживающая Украину, впервые в карьере триумфовала на US Open

В воскресенье, 11 сентября, в решающем матче за главный титул Открытого чемпионата США по теннису в женской одиночке лучшая теннисистка планеты Ига Свентек победила пятую ракетку мира Онс Жабер – 6:2, 7:6 (5).

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За это время Свентек выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойных ошибок.

Этот титул стал для Свентек третьим выигранным турниром "Большого шлема". Ранее она дважды побеждала на Roland Garros (2020, 2022).

За очными встречами с Онсом Ига вышла вперед 3-2. После завершения US Open-2022 полька будет продолжать возглавлять рейтинг WTA и чемпионскую гонку. Жабер станет второй ракеткой планеты и займет такое же место в чемпионской гонке.

В полуфинале Свентек выбила Арину Соболенко — 3:6, 6:1. 6:4, а Онс Жабер – Каролин Гарсию – 6:1, 6:3.

Добавим, что Свентек активно поддерживает Украину с самого начала широкомасштабной войны с российскими оккупантами. Польская теннисистка играет матчи в кепке с лентой в цветах украинского флага. Также она неоднократно выражала солидарность с Украиной в своих речах, а в июле организовала благотворительный матч, чтобы собрать средства для пострадавших от российской вооруженной агрессии украинцев.

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