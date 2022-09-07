Лучшая теннисистка страны-агрессора поддержала отстранение российских сборных от турниров

Национальные команды России должны быть забанены на соревнованиях.

Такое мнение высказала первая ракетка России Дарья Касаткина.

"Я согласна с баном национальных команд, безусловно. И, пожалуй, всех структур, поддерживаемых государственным финансированием. Но не совсем согласна с баном индивидуалистов — таких, как мы. Например, я, Рублев, Хачанов, Павлюченкова.

"С нами не считаю, что это правильно. Я понимаю решение, почему нас дисквалифицировали из Уимблдона. Я его понимаю, но принять его очень сложно, потому что если брать индивидуально каждый случай, я не считаю, что мы под него попадаем. С национальными командами, конечно, другое, здесь я согласна", — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

Также теннисистка вспомнила первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я просто ох*рела, когда читала новости. Я была рано утром в Дохе. Когда все случилось, я не спала, потому что у меня был очень ранний вылет. Я не думала, что все зайдет так далеко, но через пару дней поняла, что это произошло. Было страшно. Новости лились рекой, ты не знаешь, что будет дальше.Было страшно мне, русские, при том, что в России ничего не происходило.Я не знаю, что было в душе у людей из Украины, поэтому что весь этот пи**ец происходил у них на глазах. Это один из худших дней за последние много лет", – отметила она.

Напомним, что Касаткина открыто осудила российское вторжение в Украину.

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