"Лучше буду гнаться за боем из Джошуа": жертва Фьюри не считает Усика серьезным оппонентом

Бывший "временный" чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Диллиан Уайт высказался об украинском обладателе титулов WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика. Он не считает его серьезным оппонентом.

Об этом он заявил в интервью DAZN Boxing.

"Я хочу увидеть, как мои соотечественники добиваются успехов. Пояса поехали в Украину. Усик – отличный боксер, но у него все плохо с точки зрения личности. Плохо, ведь на самом деле он не продает бои. Теперь ему сильно респектируют, поскольку он избил Джошуа, но даже несмотря на поражения, формально Энтони все равно больше шишки, чем Усик. Так что если в этом будет смысл, то я буду лучше гнаться за боем с ним, чем с Усиком", – заявил он.

В субботу, 26 ноября, Уайт в Лондоне проведет поединок с непобежденным американским боксером Джермейном Франклином (21-0, 14 КО).

На счету 34-летнего Уайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и три поражения. В ночь на 24 апреля 2022 года он нокаутом уступил Тайсону Фьюри.

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