"Лучшее орудие труда - автомат": известный футбольный тренер в рядах ВСУ защищает Украину от рашистов

Бывший главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь с оружием в руках встал на защиту родины от российских захватчиков.

Экс-наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь в рядах украинской армии воюет с российскими оккупантами. 58-летний специалист признался, что подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

"Мой контракт с "Десной" закончился летом, а фактически я прекратил работать в клубе с началом войны. Мой контракт - в ВСУ.

Разговоры с другими клубами были, конкретные предложения - нет. Работать сейчас за границей было бы незаконно. Мне 58 лет - до 60-ти мужчины-украинцы должны оставаться в распоряжении Министерства обороны и быть готовы выполнить свой долг.

Лучшая форма одежды для украинского мужчины сейчас - камуфляж ВСУ, а лучшее орудие труда - автомат для обороны Украины", - рассказал Рябоконь в интервью изданию "Украинский футбол".

Отметим, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За ними были закреплены места в Премьер-лиге, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.

Напомним, что Александр Рябоконь - не первый известный футбольный тренер, вставший в защиту родины от рашистов. Ранее криворожский "Кривбасс" возглавил Юрий Вернидуб, который будет совмещать службу в ВСУ с тренерской работой.

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