Лучшего арбитра Африки не пустили в США на ЧМ-2026: как отреагировала ФИФА

Омар Артан / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит полный гонорар сомалийскому арбитру Омару Артану, которого не пустили в США для обслуживания матчей чемпионата мира-2026 по футболу.

Об этом сообщает BBC.

Артан прибыл в Майами для работы на Мундиале, однако был задержан пограничными службами. Рефери провел 11 часов на допросе в аэропорту и в итоге ему отказали во въезде в США.

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Американская миграционная служба не назвала причину запрета во въезде, однако Сомали входит в перечень стран, на которые распространяются ограничения, введенные администрацией президента Дональда Трампа.

По словам представителя американских властей, решение связано с якобы "связями с подозреваемыми членами террористических организаций".

Сам арбитр заявил, что его во время допроса спрашивали о возможных контактах с сомалийской группировкой "Аш-Шабаб", однако он отрицал любую причастность, отметив, что имеет все необходимые документы.

Омар Артан / © Associated Press

После консультаций с американскими властями ФИФА подтвердила, что Артан пропустит турнир. Федерация не принимает участия в иммиграционных процедурах страны-хозяйки, включая рассмотрение визовых заявок.

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Тем не менее, в организации сообщили, что сомалийский рефери получит полную сумму гонорара за ЧМ-2026. Кроме того, ФИФА обязалась выплатить ему зарплату, которую он должен был получить за работу на Мундиале.

"То, что произошло с арбитром из Сомали, — это грустно. Мы не можем контролировать все. Мы пытаемся обсуждать ситуацию, анализировать ее и искать решения. Иногда, возможно, полезно просто успокоиться и немного расслабиться.

Наш мир очень агрессивен, безопасность должна быть на первом месте. Необходимо уважать решения, которые принимаются. Когда я говорю "успокойтесь", я не имею в виду "ничего не делайте". Мы должны понимать, что мы не короли мира, которые могут руководить правительствами и полицией. Мы спортивная организация. Мы пытаемся делать все возможное с теми средствами, которые у нас есть", — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в комментарии BBC.

Европейский футбольный союз (УЕФА) также отреагировал на резонансный случай и назначил Артана главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА-2026 между ПСЖ и "Астон Виллой", который состоится 12 августа в австрийском Зальбурге.

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34-летний Артан был одним из 52 рефери, избранных для работы на матчах ЧМ-2026. Сомалиец был признан лучшим арбитром Африки в 2025 году по версии Конфедерации африканского футбола (CAF).

Ранее сообщалось, что болельщиков двух африканских сборных не пустили в США на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что звезду сборной Ганы не пустили в Канаду на матч ЧМ-2026.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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