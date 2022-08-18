Лучшей теннисистке планеты, поддерживающей Украину, покорилось очередное достижение

Полька Ига Свентек проводит потрясающий сезон. Она стала первой за три года теннисисткой, выигравшей 50 матчей в сезоне.

Первая ракетка мира Ига Свентек Ига стала первой теннисисткой за последние три года, которой удалось выиграть более 50 матчей в течение одного сезона.

Это произошло во время второго круга турнира WTA 1000 в Цинциннате. Свентек в двух сетах обыграла американку Слоан Стивенс – 6:4, 7:5.

В последний раз подобное удавалось бывшей первой ракетке мира Эшли Барти 2019 года.

За выход в четвертьфинал соревновавшийся в Цинциннате польская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис.

В нынешнем сезоне полька выиграла уже 6 турниров, среди которых Roland Garros. Сейчас Свентек выступает на соревнованиях элитной категории WTA 1000 в Цинциннате.

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