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Лучшие на планете: украинские парафехтовальщики триумфовали на Чемпионате мира в Польше

Лучшие на планете: украинские парафехтовальщики триумфовали на Чемпионате мира в Польше

paralympic.org.ua

"Сине-желтые" стали первыми в медальном зачете.

Паралимпийская сборная Украины одержала победу на Чемпионате мира по фехтованию на колясках, который завершился в польской Варшаве.

В течение двух двух соревновательных дней наша команда завоевала 4 медали: три "золота" и "серебро". Это позволило ей занять первое место в командном зачете Чемпионата мира.

Две золотые медали на турнире завоевал Сергей Шавкун: в индивидуальных соревнованиях в шпаге и рапире. Еще одно "золото" у мужской сабельной команды: Андрей Демчук, Артем Манько, Дмитрий Сереженко, Антон Дацко. Серебряную медаль добыла женская сабельная команда в составе Евгении Бреус, Натальи Морквич, Надежды Дьолог и Елены Федоты.

Национальная паралимпийская сборная команда по фехтованию на колясках одержала уверенную победу на чемпионате мира по ...

Опубликовано National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee вторник, 6 июле 2021
  • Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
  • Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
  • Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.