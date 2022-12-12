Лучшие на планете: женская сборная Украины по борьбе выиграла командный Кубок мира

Женская сборная Украины по борьбе триумфовала на командном Кубке мира, который состоялся в американском Коралвилле.

По пути в финал украинки победили Монголию (7:3) и Японию (по классификационным очкам при равном счете в схватках 5:5). В финальном противостоянии "сине-желтые" взяли верх над Китаем (6:4).

Обладателями Кубка мира в составе сборной Украины стали: Оксана Ливач (50 кг), Альбина Рилля (53 кг), Алина Грушина-Акобиа (55 кг), Юлия Ткач-Остапчук (57 кг), Ирина Бондарь (59 кг), Ирина Коляденко (62 кг), Екатерина Зеленых (65 кг), Татьяна Сова-Рижко (68 кг), Алла Белинская (72 кг) и Анастасия Осняч-Шустова (76 кг).

Ранее сообщалось, что Украина завоевала еще одну медаль на Кубке Европы по лыжной акробатике.

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