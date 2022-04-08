Лучшие украинские шахматистки объяснили, почему не подписали письмо об отстранении от соревнований РФ и Беларуси

Лучшие украинские шахматистки объяснили, почему не подписали письмо об отстранении от соревнований РФ и Беларуси

Сестры Музычук отреагировали на обвинения Львовской областной шахматной федерации.

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук прокомментировали информацию Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) о том, что они отказались подписывать письмо к ФИДЕ (Международная федерация шахмат) об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов.

Из-за этого ЛОШФ объявила, что прекращает сотрудничество с сестрами Музычук и начинает процедуру их исключения из федерации.

На своей странице в Facebook Анна Музычук опубликовала совместное со своей сестрой Марией заявление, в котором украинские шахматистки подробно объяснили свою позицию.

"То, что мы отказались подписывать эти письма, является полуправдой. Нам прислали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными. Однако нам дважды ответили, что "либо вы подписываете письма с такой формулировкой, либо никто никаких изменений вносить не будет". И это, несмотря на то, что письмо ФШУ не принесло желаемых результатов.

Мы считаем, что подобные обращения необходимы и нам следует продолжить требовать санкций от ФИДЕ. Однако для того, чтобы эти меры достигли своей цели, важно быть максимально эффективными.

Теперь конкретно по пунктам, в которые мы хотели внести коррективы:

1) Письмо ЛОШФ к ФШУ и требование об отставке Президента ФИДЕ россиянина А.Дворковича.

В письме к подписи было указано "просим Президента ФШУ В.Капустина повторно направить письмо с требованиями.." "Повторно", так что снова в ФИДЕ и ЕШС, что уже было сделано и успеха не имело. Давайте смотреть на вещи здраво: насколько реально то, что Дворкович и его команда проголосуют за то, чтобы отстранить Дворковича с должности? Более того, если этот вопрос даже не поднимался на Президентском Совете ФИДЕ, который проходил после письма ФШУ в ФИДЕ.

Мы предлагали, чтобы это требование от ФШУ адресовалось конкретно МОК (Международному олимпийскому комитету). Ведь сегодня россиянин не руководит ни одной международной спортивной федерацией. В финальном письме ЛОШФ было указано "просим Президента ФШУ В.Капустина обратиться в соответствующие учреждения", но и здесь непонятно, кому и куда конкретно ЛОШФ просит В.Капустина отправить это письмо.

2) Требование об отстранении российских и белорусских шахматистов.

27 февраля на своей странице в Facebook и в Instagram я обратилась к представляющим эти страны шахматистам с просьбой высказать свою позицию относительно решений президента РФ и войны против Украины. 3 марта ведущие российские шахматисты и шахматистки написали открытое письмо Путину, в котором осудили агрессию России против Украины и требовали немедленно закончить войну. Среди подписавших это письмо - члены национальной сборной команды России, олимпийские чемпионки, чемпионы и чемпионки мира и Европы.

Правильным ли является требование об отстранении всех шахматистов, включая тех, кто поддерживает Украину? Мы считаем, что корректнее либо делать исключение для этих шахматистов / шахматисток, либо исключать всех, но только на период войны.

3) Дополнительно, чего не было в оригинальном письме, мы инициировали отстранение российских и белорусских шахматистов и шахматисток от командных соревнований.

Мы считаем, что государства Россия и Беларусь не имеют морального права быть представленными на международных соревнованиях. Уже было решение ФИДЕ о недопуске этих стран во Всемирную шахматную Олимпиаду, начало которой запланировано на июль этого года, однако недавно почему-то снова начал подниматься этот вопрос.

Также мы призываем полностью отстранить шахматистов и шахматисток, которые открыто поддержали агрессию России против Украины от всех официальных соревнований и привлечь их к уголовной ответственности.

В конце хотим еще раз подчеркнуть, что с первых дней вторжения России в Украину, мы четко заявили о своей позиции по поводу этой войны. Мы считаем Россию агрессором, словом и делом, поддерживаем Вооруженные силы Украины и верим в нашу победу. Слава Украине!", - говорится в заявлении сестер Музычук.

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