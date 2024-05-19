"Лучший боец в современной истории": реакция боксерского мира на победу Усика над Фьюри

В ночь на 19 мая украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сegthтяжелом весе.

Поединок в саудовском в Эр-Рияде продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Усику – 115-112, 114-113 и 113-114. Отметим, что в конце девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун.

Боксерский мир внимательно следил за ходом исторического поединка. После окончания боя известные боксеры и специалисты по этому виду спорта поздравили Александра с завоеванием звания "абсолюта".

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко

"Эта историческая победа важна не только для Александра Усика. Можете ли вы представить, какое давление испытывал этот человек в последние недели здесь, на ринге? Безусловно, проигрыш не был вариантом.

Однажды он показал, что он великолепен в крузервайте, но что еще более удивительно для многих людей, и не важно, насколько он велик, высок, тяжел, какой у него размах и насколько мобильным был Тайсон Фьюри, Усик показал, что он лучший боец в современной истории. Я очень горжусь Александром и очень горжусь тем, что я украинец.

Когда считаешь очки, в боксе нельзя быть на 100% уверенным, и судьи вынесли такое решение, которое Александр заслужил. Безусловно, выдающийся поединок обоих бойцов. Я удивлен, как Тайсон сумел дойти до конца боя после 9-го раунда, но он это сделал. Давайте отдадим ему должное.

Самое главное, Александр остался твердым и сделал то, что должен сделать, стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе", – приводит слова Кличко-младшего Boxing Scene.

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис

"Добро пожаловать в клуб (абсолютных чемпионов – прим.), Усик", – написал Льюис у себя в соцсетях.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд

"Вам лучше уважать Усика. Он однозначно претендент номер один на звание лучшего бойца вне зависимости от весовой категории в мире. Я не хейтер.

Он в супертяжелом дивизионе побил босса, который побил другого босса (Кроуфорд подразумевает победу Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в 2015 году – прим.), продемонстрировав то, что он уже показывал. Поздравляю, брат!", – написал Кроуфорд.

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа

"Усик победил всех чемпионов в хевивейте, причем он дважды победил Джошуа, а теперь одолел Фьюри. Лучший супертяжеловес мира на этот момент, и это факт", – сказал Хирн.

Ранее была обнародована статистика ударов боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Также на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Промоутер Усика заявил о "украденном" нокауте в бою с Фьюри – как отреагировал украинский боксер

"В его стране идет война": Фьюри не признал поражение от Усика и заговорил о реванше

"Отец, мы это сделали": видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри