Лучшие боксер, бой и нокаут: WBC назвала обладателей престижных наград в 2021 году

Лучшие боксер, бой и нокаут: WBC назвала обладателей престижных наград в 2021 году

Победителей также определили и в других номинациях.

Всемирный боксерский совет (WBC) подвел итоги 2021 года, объявив победителей в разных номинациях.

Лучшим боксером года стал лидер мирового рейтинга независимо от весовой категории мексиканец Сауль Альварес, который в этом году трижды досрочно побеждал своих соперников. В ноябре "Канело" нокаутировал американца Калеба Планта и объединил все титулы во втором среднем весе.

Канело Альварес - Калеб Плант: обзор боя

Лучшим боем 2021 признали третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. За поединок боксеры четыре раза побывали в нокдаунах, а в 11-м раунде "Цыганский король" эффектно нокаутировал американца и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: обзор боя

Лучшим нокаутом года выбрали брутальный финиш боя за титул WBC в первом легком весе между мексиканцами Оскаром Вальдесом и Мигелем Берчельтом. В 10-м раунде Вальдес на отходе подловил соперника мощным ударом с левой, после чего Берчельт моментально упал лицом на канвас и долго находился в отключке.

. @oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! #BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm — Top Rank Boxing (@trboxing) 21 марта 2021

Список победителей во всех номинациях от WBC:

Лучший боксер 2021 года: Сауль Альварес

Лучший боксер 2021 (женщины): Аманда Серрано

Лучший бой 2021 года: Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Лучший бой 2021 года (женщины): Ибет Самора - Марлен Эспарза

Лучший нокаут 2021: Оскар Вальдес против Мигеля Берчельта

Лучший нокаут 2021 года (женщины): Алисия Баумгарднер против Терри Харпер

Лучшее возвращение 2021 года: Нонито Донейр

Лучшее возвращение 2021 года (женщины): Джессика Гонсалес

Самый драматический бой 2021 года: Джермелл Чарло - Брайан Кастаньо

Событие года: Сауль Альварес - Калеб Плант

Лучший тренер 2021: Эдди Рейносо (Сауль Альварес, Оскар Вальдес)

Открытие года: Джордж Камбосос

Проспект года: Марк Магсайо

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