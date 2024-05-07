"Лучший боксер, с которым я сталкивался": экс-чемпион мира дал оценку Усику

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью комплиментарно высказался в адрес чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

41-летний британец в документальном фильме от DAZN вспомнил свой бой против Усика, который состоялся в ноябре 2018 года. Тогда украинец победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира по крузервейте.

Тони заявил, что считает Усика лучшим боксером из тех, против кого ему пришлось выходить в ринг.

"Думал ли я, что смогу победить его? Безусловно. Но думать, что ты кого-то нокаутируешь, и делать это – две разные вещи. Да, я устал, и я устал, потому что он меня утомил. Поэтому я отдаю ему все должное в мире. Усик – это лучший боксер, с которым я сталкивался", – сказал Белью.

Напомним, 18 мая Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведет бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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