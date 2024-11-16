"Лучший боксер в истории": Джейк Пол прокомментировал свою победу над Майком Тайсоном

Популярный американский блоггер Джейк Пол высказался о своей победе над бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

Бой длился 8 раундов по две минуты и завершился победой 27-летнего шоумена над 58-летней легендой бокса единогласным решением судей – 80:72, 79:73, 79:73.

Сразу после поединка звезда YouTube отдал должное своему сопернику, назвав его лучшим боксером в истории.

"Это большая честь, давайте сначала поздравим Майка. Он лучший боксер в истории. Если бы не он, я бы не занимался этим. Это икона бокса, для меня большая честь разделить с ним ринг. Это действительно был тяжелый бой, но я этого ожидал, знал, что так будет", – сказал Пол в интервью после боя.

Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время финальной битвы взглядов.

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