Лучший боксер вне зависимости от весовой категории: Усик сохранил лидерство в рейтинге The Ring

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

38-летний украинский боксер бессменно возглавляет этот рейтинг с лета прошлого года – после своей над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Как и раньше, в топ-3 рейтинга P4P от The Ring входят японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Сауль Альварес

8. Джервонта Дэвис

9. Дзюнто Накатани

10. Дэвин Хейни

Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа, который уже успел один раз защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

22 февраля Дюбуа должен был защищать свой пояс в бою с новозеландцем Джозефом Паркером, но за несколько дней до поединка снялся из-за вирусной инфекции. Его заменил конголезский боксер Мартин Баколе, которого Паркер нокаутировал уже во втором раунде.

В то же время Дюбуа сохранил титул IBF и может биться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Ранее Александр заявил, что хочет провести именно объединительный поединок с Даниэлем.

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