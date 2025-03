"Лучший боксерский вызов всех времен": Паркер чувственно спел для Усика на пляже (видео)

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер оригинально вызвал на поединок обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

Новозеландский боксер опубликовал видео в своих социальных сетях, где на пляже подпевает песню Шанайи Твейн "You're Still The One". В ролике также можно увидеть совместные фото Усика и Паркера, моменты их боев, тренировок и танцев.

Изюминкой видео, снятого на берегу океана, стала надпись на песке "I'm very feel". Этой фразой Александр ответил на вопрос: "How do you feel?" ("Как вы чувствуете себя?") на взвешивании перед боем с немцем Марко Хуком в 2017 году.

Позже украинский боксер потроллил себя из-за плохого английского, записав клип, который завирусился в Сети.

"Лучший боксерский вызов всех времен", – прокомментировал видеообращение Паркера к Усику один из пользователей соцсети X.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против Паркера.

Однако украинец ответил, что его, прежде всего, интересует объединительный бой с британцем Даниелем Дюбуа, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

В мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал первым "абсолютом" в супертяжелом весе в XXI веке. Затем из-за реванша с "Цыганским королем" украинец отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, потеряв звание "абсолюта".

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

Читайте также:

Усик получил степень доктора философии, успешно защитив диссертацию

Были шокированы: опубликованы видео реакции Усика и Джошуа на быстрый нокаут в бою Паркер – Баколе

Пригласил "станцевать": Паркер остроумно обратился к Усику после яркой победы над Баколе