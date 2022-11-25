Лучший бомбардир ЧМ-2022 получил травму и покинул поле на носилках (фото)

Эннер Валенсия не смог доиграть до конца поединок с Нидерландами.
Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия получил повреждение в матче 2-го тура группы A чемпионата мира-2022 по футболу против команды Нидерландов.
В конце поединка 33-летний капитан эквадорцев вынужден был покинуть поле на носилках.
Серьезность травмы лидера сборной Эквадора и его шансы в дальнейшем сыграть на турнире в Катаре станут известны позже.
Отметим, что Валенсия на данный момент является лучшим бомбардиром ЧМ-2022. На его счету 3 гола в 2 матчах: дубль в поединке с Катаром и мяч в ворота Нидерландов.
Матч Нидерланды – Эквадор завершился вничью со счетом 1:1.
- В другом матче 2-го тура группы A Сенегал победил Катар со счетом 1:3.
- После двух туров Нидерланды и Эквадор возглавляют квартет, имея по 4 очка. Сенегал с 3 баллами идет третьим. Катар (0) – последний.
- В заключительном туре 29 ноября Эквадор померяется силами с Сенегалом, а Нидерланды сыграют с Катаром. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.
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