Лучший бомбардир ЧМ-2022 получил травму и покинул поле на носилках (фото)

Эннер Валенсия не смог доиграть до конца поединок с Нидерландами.

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия получил повреждение в матче 2-го тура группы A чемпионата мира-2022 по футболу против команды Нидерландов.

В конце поединка 33-летний капитан эквадорцев вынужден был покинуть поле на носилках.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Серьезность травмы лидера сборной Эквадора и его шансы в дальнейшем сыграть на турнире в Катаре станут известны позже.

Отметим, что Валенсия на данный момент является лучшим бомбардиром ЧМ-2022. На его счету 3 гола в 2 матчах: дубль в поединке с Катаром и мяч в ворота Нидерландов.

Матч Нидерланды – Эквадор завершился вничью со счетом 1:1 .

В другом матче 2-го тура группы A Сенегал победил Катар со счетом 1:3.

Катар со счетом 1:3. После двух туров Нидерланды и Эквадор возглавляют квартет, имея по 4 очка. Сенегал с 3 баллами идет третьим. Катар (0) – последний.

В заключительном туре 29 ноября Эквадор померяется силами с Сенегалом, а Нидерланды сыграют с Катаром. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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