Лучший бомбардир "Ливерпуля" пропустит ЧМ-2026 по футболу из-за тяжелой травмы
Французский форвард Уго Экитике серьезно травмировался в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Форвард "Ливерпуля" и сборной Франции Уго Экитике пропустит чемпионат мира-2026 по футболу из-за тяжелой травмы.
Об этом сообщает Le Parisien.
23-летний Экитике серьезно травмировался в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. После получаса игры его вынесли с поля на носилках.
По данным источника, Уго получид разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок. Следовательно, он не поможет сборной Франции на ЧМ-2026.
"Это очень плохо выглядит. Но трудно сказать, насколько плохо. Увидим. Я не видел его в перерыве, после игры он уже был дома", — приводит слова главного тренера мерсисайдцев Арне Слота после игры BBC.
В этом сезоне Экитике — лучший бомбардир "Ливерпуля". В его активе 17 голов за английский клуб во всех турнирах.
Также он является основным игроком сборной Франции и отыграл за "Ле Блэ" все шесть матчей отбора в ЧМ-2026, забив один гол — в ворота Украины.
Французы на ЧМ-2026 попали в группу I вместе с Сенегалом, Норвегией и Ираком.
Напомним, ПСЖ во второй раз обыграл "Ливерпуль" (2:0) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
В полуфинале самого престижного еврокубка парижане, за которых выступает украинский защитник Илья Забарный, сразятся с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия). Первая игра в Мадриде закончилась победой мюнхенцев со счетом 2:1. Ответный матч состоится 15 апреля в Мюнхене.