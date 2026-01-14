Лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году прокомментировал свое отстранение в "Полесье"

Алексей Гуцуляк / facebook.com/fcpolissya

Реклама

Полузащитник житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк дал первый комментарий о своем отстранении от команды и переводе в юношеский состав.

"Я всегда буду благодарен ФК "Полесье", тренерскому штабу и болельщикам за поддержку. Именно поэтому я считаю необходимым прояснить ситуацию.

В течение всего срока контракта я не давал ни малейшего повода сомневаться в своем профессионализме, преданности команде и желании помочь клубу прогрессировать. Но я действительно был в последний момент исключен из состава команды "Полесье" на сборы, и по распоряжению руководства клуба сейчас тренируюсь с U-19.

Реклама

Я не считаю корректным критиковать решение руководства и не буду этого делать. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол, на максимальном уровне отработать свой контракт с "Полесьем", помочь клубу в борьбе за чемпионство и вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года. Для меня это мечта, к которой мы все вместе с командой шли довольно долго.

На этом этапе считаю необходимым ограничиться этой позицией, с уважением относясь к клубу и его болельщикам", – сказал Гуцуляк эксклюзивно для Tribuna.com.

Во вторник, 13 января, "Полесье" сообщило о переводе Гуцуляка и защитника Сергея Чоботенко в юношеский состав из-за того, что они отказались подписывать новые контракты с клубом – в обоих действующие соглашения подходят к концу в июне 2026 года.

В этом сезоне Гуцуляк провел 19 матчей за "Полесье", забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В активе Чоботенко один гол и один ассист в 21 поединке.

Реклама

Кроме того, Гуцуляк стал лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году – на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

"Полесье" отправилось на зимнюю паузу на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 16 матчей. От лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера" – команда Руслана Ротаня отстает на 5 баллов.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" объявил о трансфере легионера в бразильский клуб.