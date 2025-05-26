Лучший бомбардир сезона в Европе: определился обладатель "Золотой бутсы"

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2024/25.

26-летний француз получил почетный приз, который вручается лучшему бомбардиру среди европейских чемпионатов.

Мбаппе в своем дебютном сезоне за "Реал" забил 31 гол в чемпионате Испании, где выиграл бомбардирскую гонку. В борьбе за "Золотую бутсу" он набрал 62 очка (коэффициент 2).

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Килиан опередил форварда лиссабского "Спортинга" Виктора Дьекереша, в чьем активе 39 голов, однако чемпионат Португалии имеет меньший коэффициент (1,5), из-за чего швед получил 58,5 очков.

Третье место в гонке за "Золотой бутсой" занял египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, который забил 29 голов в АПЛ (58 очков, коэффициент 2).

В прошлом сезоне обладателем "Золотой бутсы" стал нападающий "Баварии" Гарри Кейн, который забил 36 голов в немецкой Бундеслиге.

Рекорд по количеству таких трофеев принадлежит Лионелю Месси, который выигрывал "Золотую бутсу" шесть раз за карьеру.

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Напомним, "Реал" занял второе место в Ла Лиге-2024/25, проиграв борьбу за чемпионство "Барселоне". Мадридцы также уступили каталонцам в финалах Кубка и Суперкубка Испании.