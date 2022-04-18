Лучший бомбардир УПЛ Довбык присоединился к тренировочному лагерю "Динамо" в Румынии

Лучший бомбардир УПЛ Довбык присоединился к тренировочному лагерю "Динамо" в Румынии

Форвард будет поддерживать форму с "бело-синими" до своего отъезда в расположение сборной Украины.

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбык присоединился к тренировочному лагерю киевского "Динамо" в Румынии, где команда Мирчи Луческу готовится к благотворительным матчам в поддержку Украины.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

Артем будет поддерживать игровую форму со столичным клубом до старта тренировочных сборов сборной Украины - национальная команда планирует собраться 29 апреля, чтобы начать подготовку к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022.

ФК Динамо Киев

Отметим, что Довбык - лучший бомбардир УПЛ по итогам первой части сезона. В его активе 14 забитых мячей (три - с пенальти).

Ранее сообщалось, что "Динамо" отказалось в конце апреля отпустить своих игроков в сборную Украины. Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что 12 игроков "бело-синих", вызванных в национальную команду, прибудут в распоряжение тренерского штаба "сине-желтых" 23 мая.

Решением руководства "Динамо" возмутился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Наставник "сине-желтых" пригрозил исключить игроков "Динамо" из состава сборной Украины, если они вовремя не прибудут в лагерь национальной команды.

Кроме того, позицию руководства киевского клуба нещадно раскритиковали ультрас "Динамо".

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