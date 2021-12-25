Лучший бомбардир УПЛ подтвердил интерес со стороны киевского "Динамо"

Представители "бело-синих" контактировали с ним по поводу возможного перехода.

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик подтвердил, что к нему есть интерес со стороны руководства киевского "Динамо".

"Со мной выходили на связь по этому вопросу. В основном игроки говорили, что есть большой интерес. Даже в сборной я больше подружился с Витей Цыганковым и Александром Тимчиком. Мы об этом говорили, но это только разговоры. Думаю, они точно были не против, чтобы я к ним переехал.

Хотел ли я перейти? Все должно сойтись. Самое главное – идти туда, где тебя хотят, не напрашиваться. Если тебя хочет главный тренер, тебя видят в этом клубе, отношение к тебе хорошее – это одно. А когда два человека хотят, а два нет, то это уже не моя история, такой вариант я даже не буду рассматривать", — сказал форвард в интервью программе BuzBuzz.

Ранее Довбик рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы продолжить свою карьеру.

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