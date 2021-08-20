"Лучший день в карьере": украинская каратистка Терлюга показала, как избивала соперниц на Олимпиаде (видео)

"Лучший день в карьере": украинская каратистка Терлюга показала, как избивала соперниц на Олимпиаде (видео)

Спортсменка проиграла лишь один поединок в столице Японии.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга показала, как избивала соперниц на пути к главной награде в карьере.

Спортсменка опубликовала в Instagram ролик со своими эффектными действиями на соревнованиях в японской столице.

"Давайте вспомним еще раз самый лучший день в моей спортивной карьере", - прокомментировала ролик Анжелика.

В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.

Всего в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

В медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место.

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