"Лучший день в жизни": Свитолина запостила свадебный поцелуй с Монфисом и похвасталась обручальным кольцом

"Лучший день в жизни": Свитолина запостила свадебный поцелуй с Монфисом и похвасталась обручальным кольцом

Первая ракетка Украины уже в статусе жены.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографиями со своей свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. 16 июля пара поженилась в Швейцарии.

26-летняя спортсменка у себя в Instagram опубликовала снимок, на котором целует своего избранника после официальной брачной церемонии. На другой фотографии видно дорогое кольцо теннисистки и свадебный маникюр.

"Лучший день в моей жизни", - подписала фотографии новоиспеченная жена Монфиса.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Ранее француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев.

Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".

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Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.

Летом 2019-го пара побывала в Украине , а француз даже полюбил борщ .

, а француз даже . В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

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