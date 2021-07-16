"Лучший день в жизни": Свитолина запостила свадебный поцелуй с Монфисом и похвасталась обручальным кольцом

Первая ракетка Украины уже в статусе жены.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографиями со своей свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. 16 июля пара поженилась в Швейцарии.
26-летняя спортсменка у себя в Instagram опубликовала снимок, на котором целует своего избранника после официальной брачной церемонии. На другой фотографии видно дорогое кольцо теннисистки и свадебный маникюр.
"Лучший день в моей жизни", - подписала фотографии новоиспеченная жена Монфиса.
Ранее француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев.
Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".
СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
- Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.
- Летом 2019-го пара побывала в Украине, а француз даже полюбил борщ.
- В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.