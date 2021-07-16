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"Лучший день в жизни": Свитолина запостила свадебный поцелуй с Монфисом и похвасталась обручальным кольцом

"Лучший день в жизни": Свитолина запостила свадебный поцелуй с Монфисом и похвасталась обручальным кольцом

instagram.com/svitolin_

Первая ракетка Украины уже в статусе жены.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографиями со своей свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. 16 июля пара поженилась в Швейцарии.

26-летняя спортсменка у себя в Instagram опубликовала снимок, на котором целует своего избранника после официальной брачной церемонии. На другой фотографии видно дорогое кольцо теннисистки и свадебный маникюр.

"Лучший день в моей жизни", - подписала фотографии новоиспеченная жена Монфиса.

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

Ранее француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев.

Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".

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Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

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