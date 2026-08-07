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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Лучший футболист ЧМ-2026 отказал "Реалу" ради перехода в "Барселону"

Ожидается, что полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри скоро станет игроком "Барселоны".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Родри

Родри / © Associated Press

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри, который был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, отказался переходить в мадридский "Реал".

Об этом сообщил агент 30-летнего футболиста Пабло Баркеро.

"Предложение было действительно хорошим. Мы ценим профессионализм, класс, уважение и то, как "Реал" вел переговоры. Мадридский клуб серьезно хотел подписать Родри и сделал все, чтобы убедить его", — рассказал агент в интервью goal.com.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, полузащитник уже согласовал личные условия контракта с "Барселоной" .

Стороны договорились о контракте до 2030 года с зарплатой игрока в размере 15 млн евро в год.

Напомним, Родри перешел в "Манчестер Сити" летом 2019 года из мадридского "Атлетико" за 70 миллионов евро. С тех пор он провел за "горожан" 298 матчей, забил 28 голов и отдал 32 ассиста.

В составе "небесно-голубых" Родри четырежды стал чемпионом АПЛ, дважды выиграл Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, по разу побеждал в Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

За сборную Испании он провел 70 матчей и забил 4 гола. Вместе с национальной командой он стал победителем Лиги наций-2022/23, выиграл Евро-2024 и ЧМ-2026.

Кроме того, в 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что "Реал" оформил один из самых дорогих трансферов в истории.

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