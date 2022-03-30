Лучший футболист мира продает футболку польской сборной, чтобы помочь ВСУ (фото)

Левандовски продолжает поддерживать Украину.

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски решил продать свою футболку национальной сборной с надписью Stop War на аукционе eBay.

Спортсмен передал свою футболку с благотворительного товарищеского матча против Шотландии для серии аукционов World Sports For Ukraine.

Стартовая цена – 2 500 долларов США.

ebay

"Свободный мир, свободная Польша не оставят свободную Украину. Не сдавайтесь, мы с вами. Наши двери широко открыты для вас. Вы выиграете этот самый трудный в вашей жизни матч. Вы не сами", – сказал Левандовски украинскому народу.

Напомним, что в киевском Доме футбола открылось новое лечебно-реабилитационное отделение, которое поможет с восстановлением детям и взрослым.

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