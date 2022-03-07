Лучший футболист мира расторг контракт со спонсором, подозреваемым в поддержке РФ против Украины

Лучший футболист мира расторг контракт со спонсором, подозреваемым в поддержке РФ против Украины

Роберт Левандовски проявил категорическую позицию, несмотря на финансовый ущерб.

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, который в 2021 году был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, поддержал Украину в войне с российскими захватчиками.

33-летний польский футболист досрочно прекратил сотрудничество с китайской компанией Huawei, которую рекламировал с 2015 года. Это решение Роберт принял после того, как один из китайских порталов, а также авторитетное британское издание Daily Mail написали о том, что Huawei помогает России защищать ее киберпространство во время войны с Украиной.

Для этого концерн должен был делегировать на работу в РФ до 50 тысяч своих сотрудников. Кроме того, Huawei до сих пор доставляет свою продукцию стране-агрессору. Правда, сама компания официально отрицает информацию о сотрудничестве с Россией, называя это "фейковыми новостями".

"Мы приняли решение прекратить маркетинговое сотрудничество между Робертом Левандовски и брендом Huawei. Таким образом, реализация всех рекламных обязательств с нашей стороны была приостановлена", - цитирует Томаша Зависляка, одного из представителей польского футболиста, Meczyki.pl со ссылкой на WP Sportowe Fakty .

По информации источника, за расторжение контракта с Huawei форварду пришлось выплатить компенсацию в размере 5 миллионов. евро.

Роберт активно поддерживает Украину в борьбе с оккупантом. Ранее он вывел "Баварию" на матч Бундеслиги против "Айнтрахта" с капитанской повязкой в сине-желтых цветах флага Украины.

Robert Lewandowski dziś z opaską: flagą Ukrainy. pic.twitter.com/5f6fsT2lZZ — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) 26 Feb. 2022

Ранее сообщалось, что украинский биатлонист записал эмоциональное видеообращение из-за вторжения РФ.

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