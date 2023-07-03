Лучший игрок триумфального матча с Францией оценил выход Украины в полуфинал молодежного Евро

Полузащитник молодежной сборной Украины (U-21) Георгий Судаков прокомментировал победу над командой Франции в четвертьфинале Евро-2023.

Украинская "молодежка" обыграла французов со счетом 1:3 и вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Вместе с тем наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

В матче с французами Судаков отличился дублем. На 32-й минуте футболист донецкого "Шахтера" сравнял счет, реализовав пенальти, который заработал Михаил Мудрик. А в конце первого тайма Георгий откликнулся на шикарную передачу Мудрика из глубины поля и забил второй гол.

Именно Судаков был признан лучшим игроком четвертьфинального матча с Францией по версии УЕФА. На данный момент с тремя забитыми мячами он является лучшим бомбардиром Евро-2023.

"Я не могу отдельно выделить кого-то – Мудрика или Бондаренко… Вся команда билась, была одним целым. Если говорить именно о нашем тандеме с Михаилом, то, конечно, мы друг друга чувствуем. Раньше я отдавал ему похожие передачи, и он забивал, у нас были немного разные роли. Но я знаю, на что он способен, как он может отдать, поэтому моей задачей было побежать и открыться. Так и случилось. Мы разбирали французов, они играют очень высоко, поэтому мы должны были играть им за спину. Поэтому я побежал в зону, а Мудрик отдал пас, передача была похожа на ту, которую он отдал в матче национальной сборной против Северной Македонии на Цыганкова. Он это умеет, все мы это прекрасно знаем, так что здесь нет какой-то особой химии – просто игровой момент.

Как изменилась сборная Франции в сравнении с нашими поединками отбора Евро-2023 (U-21)? Я уже говорил, что, прежде всего, изменились мы. Мы не можем сравнивать тот год и этот. Мы все выросли, набрались опыта, почти каждый из нашего состава играл в еврокубках. Если говорить обо мне, я уже провел несколько поединков за национальную сборную. После таких игр у тебя есть опыт, ты совсем по-другому играешь такие матчи. Потому нельзя сравнивать.

И Руслан Петрович (Ротань – прим.) правильно сказал, что это уже совсем другая команда. У Франции не сильно изменилась команда, если брать по фамилиям, как и у нас. Но, прежде всего, мы изменились индивидуально, в плане мастерства. Другой опыт, уровень игры каждого вырос в несколько раз. Нам нужно отталкиваться от своей игры, без разницы, кто соперник. Мы сегодня показали, что если играем одной командой, то умеем играть в футбол с мячом. Конечно, у Франции все игроки сильны индивидуально, против них сложно защищаться. Были моменты, когда нужно было терпеть. Но я уверен, что все украинцы, которые смотрели матч, гордятся нами, ведь мы умеем играть в футбол, а не просто отбиваться", – цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

В полуфинале Евро-2023 сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию (2:1). Матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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