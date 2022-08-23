Лучший результат за 18 лет: Украина заняла третье место в медальном зачете на ЧЕ-2022 по водным видам спорта

В Риме состоялся чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором удачно выступила сборная Украины.

Сборная Украины завершила чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта с 17 медалями.

"Сине-желтые" завоевали 10 золотых, 6 серебряных и одну бронзовую награды и заняли третье место в общем медальном зачете континентального первенства.

Больше всего медалей добыли в борьбе представительницы артистического плавания — 8 золотых. Украинки выиграли всю женскую программу чемпионата Европы. 7 медалей на счету прыгунов в воду – 1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая.

Еще по одной награде в копилку сборной принесли пловцы и хайдайверы.

Выиграли медальное первенство хозяева соревнований итальянцы – 67 (24-24-19). Вторая ступенька у сборной Великобритании — 27 (10-8-9).

Напомним, что сборная Украины завоевала 14 медалей юношеского ЧЕ-2022 по боксу и попала в топ-3 медального зачета.

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