Лучший результат за 18 лет: Украина заняла третье место в медальном зачете на ЧЕ-2022 по водным видам спорта

В Риме состоялся чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором удачно выступила сборная Украины.
Сборная Украины завершила чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта с 17 медалями.
"Сине-желтые" завоевали 10 золотых, 6 серебряных и одну бронзовую награды и заняли третье место в общем медальном зачете континентального первенства.
Больше всего медалей добыли в борьбе представительницы артистического плавания — 8 золотых. Украинки выиграли всю женскую программу чемпионата Европы. 7 медалей на счету прыгунов в воду – 1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая.
Еще по одной награде в копилку сборной принесли пловцы и хайдайверы.
Выиграли медальное первенство хозяева соревнований итальянцы – 67 (24-24-19). Вторая ступенька у сборной Великобритании — 27 (10-8-9).
Напомним, что сборная Украины завоевала 14 медалей юношеского ЧЕ-2022 по боксу и попала в топ-3 медального зачета.
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