Лучший сезон за 10 лет: Украина узнала свое место в таблице коэффициентов УЕФА

В четверг, 7 мая, донецкий "Шахтер" проиграл английскому "Кристал Пэлас" (1:2) в ответном матче полуфинала Лиги конференций и выбыл из турнира. На этом еврокубковый сезон-2025/26 для Украины завершен.

По итогам текущего сезона украинские клубы набрали 8,312 очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Это лучший результат Украины за последние 10 лет.

Больше всего баллов Украине принес "Шахтер" — 6,0625, "Динамо" — 1,75, "Полесье" — 0,5. "Александрия" не смогла набрать очков.

В сезоне-2015/16 наши клубы набрали 9,800 очков, а с тех пор лучшим результатом были 8 баллов в сезоне-2017/18.

Таким образом, Украина закончила еврокубковый сезон на 23-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

В следующем сезоне Украину в еврокубках снова будут представлять четыре клуба.

