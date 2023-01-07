Лучший теннисист планеты пропустит Australian Open-2023: в чем причина

Испанец не сыграет на первом в сезоне турнире "Большого шлема" из-за травмы.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сможет принять участие в Australian Open-2023.

Об этом 19-летний испанец сообщил в своих соцсетях.

Лидер мирового рейтинга рассказал, что повредил ногу во время предсезонных тренировок и не успевает восстановиться к старту турнира "Большого шлема".

"Когда я был на пике формы во время предсезонной подготовки, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепонковая мышца правой ноги.

Я тяжело работал, чтобы достичь своего лучшего уровня в Австралии. Но, к сожалению, не смогу поучаствовать в Australian Open. Это тяжело, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть в будущее. Увидимся на Austraian Open в 2024 году", – написал Алькарас.

В прошлом году Алькарас установил абсолютный рекорд тенниса. Он стал самым молодым игроком в истории, завершившим календарный год лидером рейтинга ATP. Испанский теннисист поднялся с 32-го на первое место мировой классификации.

Соревнования основной сети Australian Open-2023 стартуют 16 января и продлятся до 29 января. Действующим триумфатором турнира среди мужчин является знаменитый испанец Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что на Australian Open-2023 соберут деньги для Украины.

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