Лучший теннисист планеты выиграл суд по аннулированию визы в Австралию, но его все еще могут депортировать

Лучший теннисист планеты выиграл суд по аннулированию визы в Австралию, но его все еще могут депортировать

Участие первой ракетки мира в Australian Open-2022 остается под вопросом.

Суд Мельбурна удовлетворил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича об аннулировании австралийской визы. Сербского теннисиста хотели депортировать из страны из-за COVID-скандала.

Согласно принятому решению, 34-летний теннисист должен быть освобожден из иммиграционного изолятора в течение получаса после завершения судебного заседания, сообщает CNN.

Министерство внутренних дел Австралии обязано оплатить расходы спортсмена и как можно скорее вернуть ему личные вещи, включая паспорт.

Однако сербу еще рано праздновать победу по этому делу. По информации BBC, после объявления решения адвокат австралийского правительства Крис Тран заявил, что министр иммиграции страны Алекс Хоук может лично рассмотреть возможность повторного аннулирования визы Джоковича. Если Новака все же депортируют, ему могут запретить въезд в Австралию на три года.

Как сообщалось, разрешение участвовать в Australian Open-2022 имеют только вакцинированные теннисисты. Однако для серба сделали исключение и согласились пустить его в страну без прививки. Теннисист якобы пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать, что вызвало возмущение в Австралии.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович - действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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