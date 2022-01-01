Лучший тренер мира пропустит важнейший матч АПЛ из-за коронавируса

Юрген Клопп отправился на самоизоляцию перед игрой с "Челси".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пропустит матч 21-го тура английской Премьер-лиги против "Челси" из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

54-летний немецкий специалист сдал тест, результат которого расценен как "вероятно, положительный". Также у тренера проявились легкие симптомы заболевания.

Таким образом, Клопп отправился на самоизоляцию, а во время игры с "Челси" командой будет руководить его ассистент Пеп Линдерс.

Добавим, что Клопп был признан лучшим тренером мира по итогам 2020 года.

Поединок "Челси" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 2 января, на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало матча - в 18:30 по киевскому времени.

Сейчас красные с 41 баллом занимают третье место в АПЛ. Команда Клоппа отстает от лидера чемпионата "Манчестер Сити" уже на 12 пунктов, но сохраняет две игры в запасе.

"Челси идет вторым и опережает "мерсисайдцев" на один балл. Подопечные Томаса Тухеля провели на один поединок больше "Ливерпуля".

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