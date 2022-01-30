"Лучший в мире": экс-соперник Усика оценил сложившуюся в супертяжелом весе ситуацию

Британец похвалил своего соотечественника за проделанную работу.

Экс-чемпион мира Тони Белью заявил, что считает обладателя пояса WBС Тайсона Фьюри лучшим боксером в своем дивизионе.

"Фьюри – лучший супертяжеловес в мире. Александр Усик приблизился к нему, но, учитывая то, как Фьюри справился с Деонтеем Уайлдером в их последнем бою, нельзя не назвать Тайсона первым номером.

Также проблемой для любого бойца в мире является Диллиан Уайт. Он велик, сильный, смелый. У него есть все для того, чтобы доставить проблем любому супертяжеловесу.

Я не говорю, что Уайт – лучший сверхтяжеловес в мире. Я говорю, что ни для одного боксера супертяжелого веса вечер с ним не будет легким. Это будет тяжело, это будет битва, поскольку, как я уже сказал, Уайт – большой, тяжелый и смелый. Он будет прижиматься к тебе и обмениваться ударами. Уайт не боится принимать удары, так что его так просто не избавишься", – сказал Белью в интервью talkSPORT.

Стоит отметить, что перед поединком Усик – Джошуа Тони Белью говорил, что украинцу не удастся избить британца.

Украинский чемпион должен встретиться в реванше с Энтони. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В наследии 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 33-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что Джошуа готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри боем против Усика, но сам Эй Джей заявил, что еще не собирается отказываться от боя с украинцем.

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