Луис Суарес получил дополнительную дисквалификацию за плевок в лицо тренеру соперника

Луис Суарес / © Associated Press

Реклама

Звездный нападающий "Интера" Майами Луис Суарес получил дополнительную трехматчевую дисквалификацию в МЛС за плевок в члена тренерского штаба "Сиэтл Саундерс" после поражения в финале Кубка лиг-2025 (0:3).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В ночь на 1 сентября 38-летний уругваец после финала Кубка лиг плюнул в лицо одному из представителей тренерского штаба соперника.

Реклама

За свою выходку Суарес сначала получил продолжительный "бан" в этом турнире. Его дисквалифицировали на шесть матчей.

Теперь же МЛС решила дополнительно наказать форварда и отстранила его еще на три игры регулярного чемпионата.

Луис не поможет майамцам в матчах против "Шарлотта" (13 сентября), "Сиэтл Саундерс" (16 сентября) и "Ди Си Юнайтед" (20 сентября).

Добавим, что ассистента тренера "Сиэтл Саундерс" Стивена Ленхарта, которого ранее отстранили на пять поединков Кубка лиг, дисквалифицировали до конца текущего сезона МЛС, включая плей-офф. Он не сможет находиться на поле, вблизи него, в раздевалках и помещениях стадиона.

Реклама

В этом сезоне Суарес провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 14 ассистов.

"Интер" Майами, где, кроме Суареса, выступают его бывшие одноклубники из "Барселоны" Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба занимает шестое место в Восточной конференции МЛС.

Ранее сообщалось, что Месси оформил дубль в последнем домашнем матче за сборную Аргентины.