Лукаку не спас: Хорватия не пустила Бельгию в плей-офф ЧМ-2022

Бельгийцы безуспешно пытались вырвать победу, чтобы продолжить путь на Мундиале.

В четверг, 1 декабря, сборная Хорватии расписала ничью национальной командой Бельгии в матче 3-го тура группы F чемпионата мира-2022. Поединок завершился со счетом 0:0 .

На 15-й минуте могло повезти хорватам – Янник Карраско сверг одного из соперников на газон. Арбитр планировал назначить пенальти, но после пересмотра VAR сменил свое первоначальное решение.

В начале второго тайма Матео Ковачич удачно сыграл на приеме и получив пас на линии штрафной пробил под перекладину ворот бельгийцев, но голкипер исполнил сейв.

Впоследствии сборная Бельгии создала несколько опасных моментов подряд. Карраско получил удобный пас в штрафной и сразу пробил по воротам, но защитник в последний момент успел заблокировать этот удар. Ромелу Лукаку сыграл на добивании, но пробил в правую стойку.

Через минуту Лукаку с передачи Кевина Де Брюйне вблизи должен был пробить головой лучше — мяч пролетел над перекладиной.

Хорватия (5 очков) со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. На первом месте с 7 баллами марроканцы. Бельгия (4) и Канада (0) завершили выступления на Мундиале.

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