Лукаку против Роналду: Бельгия и Португалия назвали составы на супербитву за четвертьфинал Евро-2020

Лукаку против Роналду: Бельгия и Португалия назвали составы на супербитву за четвертьфинал Евро-2020

Поединок в Севилье начнется в 22:00.

Сборные Бельгии и Португалии определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала Чемпионата Европы-2020, который сегодня, 27 июня, состоится на арене "Ла-Картуха" в Севилье (Испания).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Торган Азар, де Брюйне, Эден Азар, Лукаку.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейро, Далот, Палинья, Моутинью, Ренато Санчеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Португалия.

Победитель матча Бельгия - Португалия в четвертьфинале выйдет на Италию, которая в 1/8 финала в экстра-тайме дожала Австрию (2:1).

Бельгия вышла в 1/8 финала с первого места в группе B. Подопечные Роберто Мартинеса обыграли Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0).

Португалия выборола путевку в плей-офф, заняв третье место в квартете F. Роналду и Ко разгромили Венгрию (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2).

Как писал ТСН Проспорт, Чехия сенсационно выбила Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020.

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