Лукаку высказался о разгромной победе Бельгии над Украиной и сохранении места в элите Лиги наций

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над Украиной (3:0) в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Во второй игре против "сине-желтых" 31-летний бельгийский нападающий, который на клубном уровне представляет итальянский "Наполи", отличился дублем.

"В раздевалке я увидел очень непринужденную атмосферу, и это передалось команде и на поле. Мы должны были верить. Я видел, как многие команды в футболе отыгрываются из сложных ситуаций. Вспомните хотя бы камбек "Барселоны" против ПСЖ в Лиге чемпионов несколько лет назад. И я также пережил это с "Манчестер Юнайтед" против ПСЖ. В футболе ничего не заканчивается, пока не завершится матч.

Мой первый гол в матче? Ты должен постоянно смотреть на мяч, не правда ли? Это совет от Джонатана Киндерманса. Тот толчок защитника соперника (Николая Матвиенко – прим.)? Необходимо было освободиться от него.

Эта победа действительно должна быть основой для нас. Мы хорошо поработали как команда. Светлое будущее? Ну, сохраняем спокойствие. Мы снова соберемся в июне, и тогда нашей задачей будет взять 6 очков из 6. Надеюсь, у нас будет больше времени на подготовку, и многие игроки еще могут выиграть титул в этом сезоне. Вот так ты развиваешься как личность", – сказал Лукаку в комментарии HLN.

Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии (0:3) в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) проиграла борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Сергея Реброва проведет следующий розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе В. Сборная Бельгии осталась в Дивизионе А.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Бельгии и невыход в элиту Лиги наций.

Также фиаско от Бельгии в решающем матче за элиту Лиги наций прокомментировал капитан сборной Украины Николай Матвиенко.

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