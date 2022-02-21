Лунин и компания: СМИ назвали список футболистов, которые летом могут покинуть "Реал"

Лунин и компания: СМИ назвали список футболистов, которые летом могут покинуть "Реал"

Украинский голкипер лишен игровой практики в мадридском клубе.

Мадридский "Реал" намерен устроить серьезную кадровую чистку своего состава.

Как сообщает приближенное к "Королевскому клубу" издание Marca, украинский вратарь Андрей Лунин является одним из кандидатов "на выход" из мадридского гранда. 23-летний украинец попал в символическую сборную из игроков "Реала", которые не имеют регулярной игровой практики, и могут покинуть "сливочных" уже летом.

Также издание отмечает, что руководство "Бланкос" не планирует продлевать контракты с Гаретом Бейлом, Марсело и Иско. Они летом простятся с командой, получив статус свободных агентов.

Кроме того, мадридцы настроены продать Эдена Азара и Марко Асенсио. Под вопросом оказалось также будущее в испанском клубе Мариано Диаса, Хесуса Вальехо и Дани Себальоса.

Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро.

С того времени Лунин сдавался в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и " Овьедо ", суммарно за которые провел 29 поединков.

и " ", суммарно за которые провел 29 поединков. В этом сезоне Лунин провел всего два матча в составе "Реала", оба - в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин может отправиться в аренду в амстердамский "Аякс" или же перебраться в английский "Ливерпуль".

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