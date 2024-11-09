Лунин не приедет в сборную Украины на решающие матчи Лиги наций: известна причина

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не поможет сборной Украины в заключительных матчах группового раунда Лиги наций-2024/25 против Грузии и Албании.

Как сообщает официальный Telegram-канал УАФ, голкипер "сливочных" не приедет в национальную команду на ноябрьские поединки в силу семейных обстоятельств. Его в заявке "сине-желтых" заменит вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

Ранее сообщалось, что полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков из-за трамы не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций. Вместо него главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров довызвал в национальную команду полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского.

Матч с Грузией подопечные Реброва проведут 16 ноября в Батуми на AdjaraBet Arena. После этого украинцы 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

После четвертого тура Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 4 очка. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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